EMPREINTE(S) Le Consulat Voltaire Paris

Vidéo, Installation, Performance, Danse, Exposition, Dispositif immersif sensoriel son et vidéo, une œuvre olfactive.

Une installation immersive sensorielle créée en temps réel selon ses mouvements, le visiteur devient co-créateur avec 5 chorégraphes-interprètes. Parallèlement, il poursuit le dialogue entre mémoire, corps et innovation numérique à travers les œuvres de 6 artistes.

Le fonds EVEREST FOR GOOD croit en la force de l’humain et au pouvoir de l’émotion. Il soutient les initiatives innovantes et créatives dans les domaines de l’art, la culture, la santé et la transition écologique. Avec EMPREINTE(S), il s’associe à La Fabrique de la Danse, Everest et 6 artistes émergents de la création numérique – Neurotypique, Rosetta & Schematic Wizard, Ines Alpha & Esmay Wagemans, Lukas Truniger, Minuit, Lisa Rommé.

Avec le soutien de Everest et et le soutien technique d’OVVO

Avec le commissariat de EVEREST FOR GOOD en association avec Vienna Kim et Catherine Espinosa

Everest, La Fabrique de la danse, Neurotypique, Rosetta & Schematic Wizard, Ines Alpha & Esmay Wagemans, Lukas Truniger, Minuit, Lisa Rommé profitent de l’obscurité architecturale qu’offre le Consulat Voltaire pour faire dialoguer le langage universel de la danse et celui de l’art numérique avec EMPREINTE(S).

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 19h30 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:30:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Le Consulat Voltaire 14 avenue Parmentier 75011 https://www.leconsulat.org/Paris

https://pitch.com/v/empreintes—consulat-voltaire-jy5nit



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