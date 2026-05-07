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ACOEURVOIX / Des voix dans la Nuit Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux Paris

ACOEURVOIX / Des voix dans la Nuit Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux Paris

ACOEURVOIX / Des voix dans la Nuit Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux Paris samedi 6 juin 2026.

Lieu : Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux

Adresse : 12 Rue des Blancs Manteaux

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Musique, Musique vocale

Acoeurvoix vous propose un concert unique avec de nombreux choeurs et artistes lyriques.

Cette année, des choeurs comme Copernic ou L’Ensemble de voix féminines Chœur de Paris 1 – Sorbonne « Neska », dirigé par la chanteuse lyrique Edwige Parat mettant à l’honneur les compositrices oubliées (Clara Schumann, Hildegarde Van Bingen, Cécile Chaminade, Isabelle Aboulker…) sont invités.

En association avec des structures qui agissent pour l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Avec le soutien d’Art Culture et Foi

Le programme chanté offre cette année un vaste répertoire de chants polyphoniques
Le samedi 06 juin 2026
de 20h30 à 02h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T20:30:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Église Notre-Dame des Blancs-Manteaux 12 Rue des Blancs Manteaux  75004 Paris
https://ndbm.fr/


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