Emy En spectacle Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
Emy En spectacle Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement vendredi 19 mars 2027.
Marseille 6e Arrondissement
Emy En spectacle
Du vendredi 19 au samedi 20 mars 2027 à partir de 19h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 19:30:00
fin : 2027-03-20
Date(s) :
2027-03-19
L’Art Dû reçoit Emy En spectacle
D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Emy a toujours su faire marrer son monde même ses profs étaient obligés de mettre pause à leur cours pour rigoler.
Cette fois c’est à vous de prendre place avec Emy , la bonne pote dont vous avez besoin ce soir ! Installez-vous dans son salon et riez à ses anecdotes aussi drôles qu’improbables.
Elle vous raconte avec humour et sans complexe son parcours de vie atypique ! Soyez prêt, pendant 1h avec Emy tout devient possible.
À savoir elle fait les premières parties de la tournée d’Inès Reg et de Redouane Bougheraba
Compagnie Agapè & 17 Allée Prod .
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
L’Art Dû welcomes Emy In concert
L’événement Emy En spectacle Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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