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Emy En spectacle Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Emy En spectacle Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement vendredi 19 mars 2027.

Lieu : Théâtre L'Art Dû

Adresse : 83 rue Marengo

Ville : 13006 Marseille 6e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 19 mars 2027

Fin : samedi 20 mars 2027

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 25 25 25

Marseille 6e Arrondissement

Emy En spectacle

Du vendredi 19 au samedi 20 mars 2027 à partir de 19h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 19:30:00
fin : 2027-03-20

Date(s) :
2027-03-19

L’Art Dû reçoit Emy En spectacle
D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Emy a toujours su faire marrer son monde même ses profs étaient obligés de mettre pause à leur cours pour rigoler.

Cette fois c’est à vous de prendre place avec Emy , la bonne pote dont vous avez besoin ce soir ! Installez-vous dans son salon et riez à ses anecdotes aussi drôles qu’improbables.

Elle vous raconte avec humour et sans complexe son parcours de vie atypique ! Soyez prêt, pendant 1h avec Emy tout devient possible.

À savoir elle fait les premières parties de la tournée d’Inès Reg et de Redouane Bougheraba

Compagnie Agapè & 17 Allée Prod   .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

L’Art Dû welcomes Emy In concert

L’événement Emy En spectacle Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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