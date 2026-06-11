Emy En spectacle Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Emy En spectacle

Du vendredi 19 au samedi 20 mars 2027 à partir de 19h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-19 19:30:00

fin : 2027-03-20

Date(s) :

2027-03-19

L’Art Dû reçoit Emy En spectacle

D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Emy a toujours su faire marrer son monde même ses profs étaient obligés de mettre pause à leur cours pour rigoler.



Cette fois c’est à vous de prendre place avec Emy , la bonne pote dont vous avez besoin ce soir ! Installez-vous dans son salon et riez à ses anecdotes aussi drôles qu’improbables.



Elle vous raconte avec humour et sans complexe son parcours de vie atypique ! Soyez prêt, pendant 1h avec Emy tout devient possible.



À savoir elle fait les premières parties de la tournée d’Inès Reg et de Redouane Bougheraba



Compagnie Agapè & 17 Allée Prod .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

L’Art Dû welcomes Emy In concert

L’événement Emy En spectacle Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille