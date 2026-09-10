Informations pratiques

En attendant la vague • Espèces d’espaces Parc Saint-Cyr Rennes Samedi 12 septembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Au parc Saint-Cyr, le cinéaste Pippo Taleggio tourne En attendant la vague, une dystopie post-montée des eaux. Quand tout déraille, équipe et figurants improvisent pour sauver le film.

Issue du monde du cinéma, la compagnie Espèces d’espaces est tombée dans les arts de la rue sans en avoir l’air, créant un cinéma vivant où l’art de l’improvisation et l’inventivité rencontrent le désir de raconter des histoires, en pleine complicité avec le public. Avec _En attendant la vague_, pensé pour et avec les participants, la compagnie révèle la poésie des espaces du quotidien pour créer un imaginaire commun.

Ce samedi de rentrée, dans un studio à ciel ouvert installé au parc Saint-Cyr, faites la rencontre du cinéaste Pippo Taleggio alors qu’il se lance dans la réalisation de son prochain film, _En attendant la vague_, une dystopie post-montée des eaux. Lorsque le tournage déraille, il faut toute la créativité d’une brinquebalante, mais enthousiaste, équipe technique et de figurants tirés du public pour faire aboutir le film.

Caméra live, tournage en direct, effets spéciaux maison, vous êtes invités dans les coulisses d’un tournage aussi poétique que déjanté !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-12T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-12T21:45:00.000+02:00

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Parc Saint-Cyr 2 rue du Pré de Bris, Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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