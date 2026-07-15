EN ATTENDANT LE DIVORCE, MARIONS-NOUS ! Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

EN ATTENDANT LE DIVORCE, MARIONS-NOUS !

9 rue Sainte Ursule Montpellier Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31 2026-11-05 2026-11-06 2026-11-07 2026-11-12 2026-11-13 2026-11-14 2026-11-26 2026-11-27 2026-11-28 2027-01-07 2027-01-08 2027-01-09 2027-01-14 2027-01-15

Suite à un malentendu, Nino, qui ne veut pas se marier, demande Nina en mariage. Comment revenir en arrière quand il a fait sa demande ?

Il faut trouver des excuses ? Oui. Avoir de bons arguments ? Aussi. Etre d’une totale mauvaise foi ? Ça va de soi ! Avancer la date d’anniversaire de sa chérie en lui offrant un cadeau ? Non ! ça c’est pas une bonne idée, surtout quand le cadeau est… Spécial…

Suite à un malentendu, Nino, qui ne veut pas se marier, demande Nina en mariage. Comment revenir en arrière quand il a fait sa demande ?

Il faut trouver des excuses ? Oui. Avoir de bons arguments ? Aussi. Etre d’une totale mauvaise foi ? Ça va de soi ! Avancer la date d’anniversaire de sa chérie en lui offrant un cadeau ? Non ! ça c’est pas une bonne idée, surtout quand le cadeau est… Spécial… Mais quelle idée d’offrir un cadeau pareil !

Tandis que Nino se démène pour se dépêtrer de cette situation, Nina l’entraîne dans un monde dont il ignore tout l’univers merveilleux des préparatifs du mariage. Un territoire totalement ignoré des hommes, sur lequel les femmes règnent en maîtres. Témoins, liste des invités, choix du lieu pour la réception… La soirée va être longue, et avec le champagne qui coule à flot, elle va même partir en sucette. Le réveil sera difficile, et le pire est à venir pour Nino, les répercussions de la soirée vont se poursuivre le lendemain matin.

Une chose est sûre, jamais il n’oubliera le jour où il a fait sa demande !

Sur réservation .

9 rue Sainte Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 38 19 90 69 contact@lepointcomedie.fr

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English : EN ATTENDANT LE DIVORCE, MARIONS-NOUS !

Due to a misunderstanding, Nino—who doesn’t want to get married—asks Nina to marry him. How can he back out now that he’s popped the question?

Does he need to make excuses? Yes. Come up with good arguments? Also. Be completely insincere? That goes without saying! Bring her birthday forward by giving her a gift? No! That’s not a good idea, especially when the gift is… “special”?

L’événement EN ATTENDANT LE DIVORCE, MARIONS-NOUS ! Montpellier a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OT MONTPELLIER