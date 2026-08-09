En attendant le Mexique Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
vendredi 6 novembre 2026 · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Informations pratiques
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
En attendant le Mexique
12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 19:00:00
fin : 2026-11-06 20:00:00
Date(s) :
2026-11-06
Dans le cadre de la résidence de création de la compagnie Le Leurre, Victor Duclos, danseur, propose En attendant le Mexique , comme une escale dans sa recherche sur l’oralité qui le mène progressivement vers la création du prochain spectacle de la compagnie, Acapulco . À partir de 14 ans. .
12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr
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English : En attendant le Mexique
L’événement En attendant le Mexique Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Villedieu-les-Poêles
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