Informations pratiques

Auriol

En avant guinguette !

Vendredi 10 juillet 2026 de 19h à 23h. Cours du 4 septembre Auriol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Le Département des Bouches-du-Rhône vous invite à vivre En avant guinguette ! , des rendez-vous festifs au cœur des villages de Provence du 19 juin au 25 juillet.

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, venez partager un moment de détente en plein air, entre musique, animations, gourmandises et traditions provençales.



Pensées pour petits et grands, ces soirées sont l’occasion idéale de se retrouver en famille, entre amis ou entre voisins, autour d’un rendez-vous estival et accessible à tous.



Au programme



– Verre de bienvenue

– Pop-corn et barbe à papa offerts pour les enfants

– Terrain(s) de pétanque

– Jeux en bois géants

– Petit marché de producteurs et artisans locaux

– Foodtrucks

– Musique et danse avec DJ set



Au fil de la soirée, laissez-vous porter par l’esprit guinguette profiter de la douceur des soirées estivales pour célébrer l’art de vivre provençal et partager de beaux moments conviviaux et authentiques dans les communes du département. .

Cours du 4 septembre Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Bouches-du-Rhône Department invites you to experience “En avant guinguette!”, a series of festive events taking place in the heart of Provence’s villages from June 19 to July 25.

L’événement En avant guinguette ! Auriol a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile