En avant les histoires !, Médiathèque Empalot, Toulouse
mercredi 4 novembre 2026 · Médiathèque Empalot · Toulouse
Informations pratiques
En avant les histoires ! 4 novembre et 2 décembre Médiathèque Empalot Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-04T10:15:00+01:00 – 2026-11-04T10:45:00+01:00
Fin : 2026-12-02T10:15:00+01:00 – 2026-12-02T10:45:00+01:00
- Mercredi 4 novembre – 10h15
- Mercredi 2 décembre – 10h15
Lectures sur raconte-tapis pour les enfants.
Durée : 30 min – De 0 à 6 ans
Sur inscription au 05 36 25 20 80
Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 20 80 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/empalot [{« type »: « phone », « value »: « 05 36 25 20 80 »}] La médiathèque Empalot a été créée en 1978 puis reconstruite et ouverte en janvier 2009 sur 1100m2. Elle comprend notamment une ludothèque et un fonds en langue chinoise. Métro : ligne B – station EmpalotVélô-Toulouse : station 156 – 38, avenue Jean-Moulin
Lectures sur raconte-tapis pour les enfants.
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