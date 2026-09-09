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En avant Mousquetaires !, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

dimanche 20 septembre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux

En avant Mousquetaires !, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée d'Aquitaine
Adresse
20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit, sans réservation

En avant Mousquetaires ! Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un weekend sous le signe de la Gascogne et des mousquetaires !
Mais aussi une programmation autour de 400 000 ans d’histoire(s) en collection et des balades proposées par Bordeaux Patrimoine Mondial

Sous le signe des mousquetaires !

De 11 à 18h : Vous serez accueillis par les Lames lupiacoises, troupe de reconstitution historique formée d’une douzaine de mousquetaires venus du village de D’Artagnan dans le Gers.
Ateliers
À 11 h : les fêtes en haut de l’affiche. En s’inspirant d’affiches existantes et des collections du musée, les enfants conçoivent leur affiche de fête du Sud-Ouest. Dès 8 ans.
À 14h : la maison est en carton. Après une découverte des maisons traditionnelles régionales dans les salles du musée, les enfants pourront fabriquer leur maison miniature en papier cartonné. Dès 6 ans.
À 14h30 et 16h : parole de gascon ! Apprends à parler comme un mousquetaire en 30 minutes. Initiez-vous en vous amusant à une langue toujours bien vivante, apprenez quelques mots et expressions, et repartez avec de quoi saluer comme un véritable Cadet de Gascogne ! Alors, en garde… adishatz ! Animé par Marie Sarraute-Armentia, de 6 à 12 ans.
À 15h et 17h : initiation avec la troupe des mousquetaires « Les Lames lupiacoises », à partir de 8 ans.
Visites commentées
À 11h et 16h30 : les Toiles de l’Athénée dont La Forêt landaise, La Vigne et le vin ou encore L’Agriculture, magnifiques témoignages du Sud-Ouest et de la Gascogne.
Avec l’Ostau Occitan, découvrez la langue régionale du Sud-Ouest, mise en avant lors de cette édition, placée sous le thème du « patrimoine en danger ». Profitez-en pour découvrir la carte du Bordeaux occitan !

Dans la bibliothèque du musée

Le Centre national Jean Moulin sort de sa réserve !
À 11h30, 14h et 16h : Venez découvrir des objets et des documents inédits issus des collections du Centre national Jean Moulin. Tout public.
Découvrez la collection Goupil !
À 15h et 17h : Atelier ludique proposé par Lou Groscol, doctorante, dont le sujet de thèse porte sur les collections Goupil. L’espace d’un instant, essayez-vous à la recherche !

Avec Bordeaux Patrimoine Mondial

À 9h30, 10h45 et 12h
Un petit manoir à l’anglaise à Bordeaux : l’hôtel Exshaw
Fin du 19e siècle, une nouvelle mode envahit la France et atteint Bordeaux. L’anglomanie a le vent en poupe dans la grande bourgeoisie et les négociants installés à Bordeaux, dont la famille Exshaw. Ce manoir, avec ses décrochés, bow-windows et boiseries vous plonge dans une ambiance toute victorienne.
Rdv 8 rue Théodore-Gardère
Réservation obligatoire, à partir du 1er septembre : https://my.weezevent.com/un-petit-manoir-a-langlaise-a-bordeaux-lhotel-exshaw
Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/409

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Fin du XIXe siu00e8cle, une nouvelle mode envahit la France et atteint Bordeaux. Lu2019anglomanie a le vent en poupe dans la grande bourgeoisie et les nu00e9gociants installu00e9s u00e0 Bordeaux, dont la famille Exshaw. Ce manoir, avec ses du00e9crochu00e9s, bow-windows et boiseries vous plonge dans une ambiance toute victorienne. », « html »: « 

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Journées européennes du patrimoine et du matrimoine Journée européenne patrimoine matrimoine

© Lysiane Gauthier – mairie de Bordeaux

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