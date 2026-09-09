En avant Mousquetaires !, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

En avant Mousquetaires ! Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un weekend sous le signe de la Gascogne et des mousquetaires !

Mais aussi une programmation autour de 400 000 ans d’histoire(s) en collection et des balades proposées par Bordeaux Patrimoine Mondial

Sous le signe des mousquetaires !

De 11 à 18h : Vous serez accueillis par les Lames lupiacoises, troupe de reconstitution historique formée d’une douzaine de mousquetaires venus du village de D’Artagnan dans le Gers.

Ateliers

À 11 h : les fêtes en haut de l’affiche. En s’inspirant d’affiches existantes et des collections du musée, les enfants conçoivent leur affiche de fête du Sud-Ouest. Dès 8 ans.

À 14h : la maison est en carton. Après une découverte des maisons traditionnelles régionales dans les salles du musée, les enfants pourront fabriquer leur maison miniature en papier cartonné. Dès 6 ans.

À 14h30 et 16h : parole de gascon ! Apprends à parler comme un mousquetaire en 30 minutes. Initiez-vous en vous amusant à une langue toujours bien vivante, apprenez quelques mots et expressions, et repartez avec de quoi saluer comme un véritable Cadet de Gascogne ! Alors, en garde… adishatz ! Animé par Marie Sarraute-Armentia, de 6 à 12 ans.

À 15h et 17h : initiation avec la troupe des mousquetaires « Les Lames lupiacoises », à partir de 8 ans.

Visites commentées

À 11h et 16h30 : les Toiles de l’Athénée dont La Forêt landaise, La Vigne et le vin ou encore L’Agriculture, magnifiques témoignages du Sud-Ouest et de la Gascogne.

Avec l’Ostau Occitan, découvrez la langue régionale du Sud-Ouest, mise en avant lors de cette édition, placée sous le thème du « patrimoine en danger ». Profitez-en pour découvrir la carte du Bordeaux occitan !

Dans la bibliothèque du musée

Le Centre national Jean Moulin sort de sa réserve !

À 11h30, 14h et 16h : Venez découvrir des objets et des documents inédits issus des collections du Centre national Jean Moulin. Tout public.

Découvrez la collection Goupil !

À 15h et 17h : Atelier ludique proposé par Lou Groscol, doctorante, dont le sujet de thèse porte sur les collections Goupil. L’espace d’un instant, essayez-vous à la recherche !

Avec Bordeaux Patrimoine Mondial

À 9h30, 10h45 et 12h

Un petit manoir à l’anglaise à Bordeaux : l’hôtel Exshaw

Fin du 19e siècle, une nouvelle mode envahit la France et atteint Bordeaux. L’anglomanie a le vent en poupe dans la grande bourgeoisie et les négociants installés à Bordeaux, dont la famille Exshaw. Ce manoir, avec ses décrochés, bow-windows et boiseries vous plonge dans une ambiance toute victorienne.

Rdv 8 rue Théodore-Gardère

Réservation obligatoire, à partir du 1er septembre : https://my.weezevent.com/un-petit-manoir-a-langlaise-a-bordeaux-lhotel-exshaw

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/409

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Fin du XIXe siu00e8cle, une nouvelle mode envahit la France et atteint Bordeaux. Lu2019anglomanie a le vent en poupe dans la grande bourgeoisie et les nu00e9gociants installu00e9s u00e0 Bordeaux, dont la famille Exshaw. Ce manoir, avec ses du00e9crochu00e9s, bow-windows et boiseries vous plonge dans une ambiance toute victorienne. », « html »: «

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© Lysiane Gauthier – mairie de Bordeaux