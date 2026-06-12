En avant pour la Coopérative Jeunesse de Services Atelier Info Jeunes Chartres Chartres vendredi 19 juin 2026.

Chartres

En avant pour la Coopérative Jeunesse de Services Atelier Info Jeunes Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Cet été, participe à une aventure collective et coopérative avec la Coopérative Jeunesse !

Viens découvrir la Coopérative Jeunesse un projet concret pour apprendre à travailler en équipe, développer tes idées, gagner en expérience et vivre une expérience enrichissante entre jeunes ! .

34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

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English :

This summer, take part in a collective and cooperative adventure with the Coopérative Jeunesse!

L’événement En avant pour la Coopérative Jeunesse de Services Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-06-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES