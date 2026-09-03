Informations pratiques

La compagnie montpelliéraine DE TOUTES PIÈCES présente deux représentations de la pièce « En-chaîne ». Le rendez-vous est donné le samedi 26 septembre à 19h30 et le dimanche 27 septembre à 16h30 au Théâtre de l’Adresse en Avignon.

Public : Adulte, accessible à partir de 12 ans

Une comédie d’anticipation avec marionnette à taille humaine

Synopsis : Face à un monde au bord du chaos, le Conseil des Grands Sages a confié l’avenir de la planète bleue à une entité artificielle : le Grand Mannequin Cosme Ier. Aidé par son assistant Neve, il a pour mission d’imaginer le scénario qui sortira la Terre de l’abîme.

Sur scène, cette entité prend vie sous les traits d’une marionnette à taille humaine manipulée à vue par l’actrice, Gabrielle Gonzalez. Cette comédie d’anticipation questionne avec humour et ironie le mythe de l’homme providentiel, le solutionnisme technologique et l’illusion de notre libre arbitre.

Le regard singulier de Gabrielle Gonzalez

Il s’agit de la troisième création de l’autrice, metteuse en scène et comédienne Gabrielle Gonzalez pour la compagnie DE TOUTES PIECES (créée en 2023). Fidèle à sa démarche artistique, la créatrice s’empare de sujets complexes et particulièrement sensibles pour démonter les idées reçues. Sous couvert de satire, elle invite le public à porter un regard neuf et décalé sur les travers de notre société moderne.