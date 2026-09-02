Informations pratiques

Narbonne

EN COULISSE, VISITE DE L’ATELIER DE POTERIE ET DÉMONSTRATION

3 Rue de la Parerie Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-20

Claire CHAOUAT, céramiste développe un travail céramique artisanal autour des arts de la table et de l’objet décoratif. Elle travaille le grès et la faïence, principalement au tour, en pièces uniques et petites séries.

Pour la semaine Entreprise en Coulisse du mardi 20 au vendredi 23 octobre, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h Accueil et visite de l’atelier boutique et démonstration commentée.

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3 Rue de la Parerie Narbonne 11100 Aude Occitanie clairechaouat@gmail.com

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English :

Claire CHAOUAT, a ceramic artist, creates handcrafted ceramic pieces focused on tableware and decorative objects. She works with stoneware and faience, primarily on the potter’s wheel, creating one-of-a-kind pieces and small series.

For the “Entreprise en Coulisse” week from Tuesday, October 20, through Friday, October 23, from 10:00 a.m. to 12:30 p.m. and from 1:30 p.m. to 6:00 p.m.: Welcome and tour of the studio-shop, followed by a demonstration.

L’événement EN COULISSE, VISITE DE L’ATELIER DE POTERIE ET DÉMONSTRATION Narbonne a été mis à jour le 2026-09-02 par