Narbonne

ENS LES EXAL’TANTS !

Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :

2026-09-12

6 km Facile + 6 ans

Le matin, balade à énigmes de découverte des Exals observation des roches fossiles, résurgences et végétations. L’après-midi sera consacrée à la découverte de la plage et du monde marin.

Réservation obligatoire par téléphone. 25 personnes max.

Matériel d’observation fourni.

Prévoir pique-nique.

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Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 6 27 92 21 17

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English :

6 km Easy + 6 years

In the morning, a walk with riddles to discover the Exals: observation of fossil rocks, resurgences and vegetation. The afternoon is devoted to discovering the beach and the marine world.

Reservations required by telephone. 25 people max.

Observation equipment supplied.

Please bring a picnic.

L’événement ENS LES EXAL’TANTS ! Narbonne a été mis à jour le 2026-04-30 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude