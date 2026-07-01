Spécial scolaires : découverte du Clos de la Lombarde, Clos de la Lombarde, Narbonne

Informations pratiques

Spécial scolaires : découverte du Clos de la Lombarde Vendredi 18 septembre, 09h00, 14h00 Clos de la Lombarde Aude

Tarif préférentiel. Sur RDV.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Journée réservée aux scolaires, sur rendez-vous.

Des visites guidées du site et des visites virtuelles, avec images de synthèse, seront proposées aux élèves. Des ateliers pédagogiques pourront également être organisés.

Activités référencées sur ADAGE et le pass Culture.

Clos de la Lombarde 48 Rue Chanzy, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0651077744 https://www.cotedumidi.com/sit/pcular011fs0000w-clos-de-la-lombarde La fouille du Clos de la Lombarde a mis au jour une partie de la ville antique.

L’ensemble résidentiel constitue, en grande partie en raison de la richesse des décors intérieurs découverts, sols, mosaïques, peintures murales, l’un des plus importants site urbain gallo-romain.

Le clos de la Lombarde illustre la vie d’un quartier de Narbonne durant près de cinq siècles, avec sa période de prospérité pendant le Haut Empire, son déclin (classique au IIIe siècle) puis son renouveau avec le christianisme jusqu’à son abandon définitif au début du Ve siècle.

Les interventions archéologiques ont montré l’importance des vestiges qui concernent l’urbanisme d’un quartier, l’architecture et la décoration des domus, l’artisanat, les édifices publics comme les thermes du Haut Empire ou la basilique chrétienne de l’antiquité tardive.

Ouvert le samedi.

Journée réservée aux scolaires sur rendez-vous

©Amis du Clos de la Lombarde