« En eaux troubles… », Musée Girodet, Montargis

Informations pratiques

« En eaux troubles… » 19 et 20 septembre Musée Girodet Loiret

Gratuit, sans réservation, en libre accès et en continu aux horaires d’ouverture du musée, dès 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Ce jeu de piste à faire seul, en famille ou entre amis, dès 7 ans, vous permettra de partir à la recherche d’un dieu marin méconnu, en s’interrogeant sur la signification de certaines expressions de la langue française en lien avec l’eau !

Testez vos connaissances en vous amusant et relevez ce nouveau défi pour repartir avec une récompense !

Musée Girodet 2 Rue du Faubourg de la Chaussee, 45200 Montargis, France Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire 0238980781 https://www.musee-girodet.fr Anne-Louis Girodet (oeuvres et correspondances) ; Henry de Triqueti (fonds d’atelier). Peinture du XVIIe XVIIIe siècle. Section historique sur l’architecture et l’industrie du Montargois 1h30 de Paris par l’autoroute (A6 puis A77), et à 1h d’Orléans et d’Auxerre.

Ce jeu de piste à faire seul, en famille ou entre amis.

© Musée Girodet