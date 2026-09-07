Lecture « Des histoires au fil de l’eau », Musée Girodet, Montargis

Informations pratiques

Lecture « Des histoires au fil de l’eau » Samedi 19 septembre, 10h30 Musée Girodet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

En association avec le musée, la médiathèque de l’AME vous propose une lecture inédite à vivre en famille à bord du ZIA, la vedette panoramique de l’AME qui est amarrée au port Saint-Roch de Montargis. Quoi de mieux pour écouter des histoires sur l’eau ?

ATTENTION : Les participants seront directement attendus devant le ZIA, en face du commissariat de Montargis, à 10 minutes à pied du musée.

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En association avec le musée, la médiathèque de l’AME vous propose une lecture inédite à vivre en famille à bord du ZIA.

© Médiathèque de l’AME