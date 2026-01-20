En famille, à la découverte des effets du vent parking de Mez Bernard La Forest-Landerneau

En famille, à la découverte des effets du vent

parking de Mez Bernard Bois de Coat Mez La Forest-Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 10:00:00

fin : 2026-02-17 12:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Dans le magnifique bois de Coat Mez, sur presque 2.5 km, l’enfant à partir de 3 ans, et accompagné d’un adulte référent, est invité à percevoir les différentes manifestations du vent selon sa force.

Il joue à faire comme le vent. Il prend conscience de son souffle et joue avec ce souffle.

Des troncs d’arbres tombés à terre permettent de stimuler l’agilité, de grimper, de se balancer, de s’équilibrer, de sauter, d’enjamber, de s’abaisser, de franchir par dessous.

La forêt offre un spectacle olfactif, tactile, gustatif, visuel et auditif, et petits et grands trouvent une belle opportunité de profiter de ses bienfaits physiologiques. C’est un bain de forêt pour tous.

– Nombre de places limité.

– Réservation obligatoire.

– Suite à votre réservation, un lien google maps vous sera envoyé pour trouver le lieu de rendez-vous. .

parking de Mez Bernard Bois de Coat Mez La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 26 72 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement En famille, à la découverte des effets du vent La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2026-01-20 par OT LANDERNEAU DAOULAS