En famille au musée Mon tampon sanglant Musée de l’imprimerie Louhans

Musée de l'imprimerie, Louhans

Début : 2026-10-26 14:30:00

fin : 2026-10-26 16:00:00

2026-10-26

Envie de tester une technique d’impression originale ? Dans cet atelier, les familles s’initient à la linogravure en sculptant puis en imprimant leur propre tampon. Un moment à la fois artistique, ludique… et un peu sanglant pour le plaisir du jeu !

Pour les enfants dès 6 ans. .

Musée de l'imprimerie, 29 rue des Dôdanes, Louhans 71500, Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté

