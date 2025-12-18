En famille au musée Mon tampon sanglant Musée de l’imprimerie Louhans
En famille au musée Mon tampon sanglant Musée de l’imprimerie Louhans lundi 26 octobre 2026.
Musée de l’imprimerie 29, rue des Dôdanes Louhans Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-10-26 14:30:00
fin : 2026-10-26 16:00:00
2026-10-26
Envie de tester une technique d’impression originale ? Dans cet atelier, les familles s’initient à la linogravure en sculptant puis en imprimant leur propre tampon. Un moment à la fois artistique, ludique… et un peu sanglant pour le plaisir du jeu !
Pour les enfants dès 6 ans. .
Musée de l’imprimerie 29, rue des Dôdanes Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
