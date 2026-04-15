En formes et en couleurs, jouer c’est de l’art !, La Source, Roncq
En formes et en couleurs, jouer c’est de l’art !, La Source, Roncq vendredi 17 avril 2026.
En formes et en couleurs, jouer c’est de l’art ! Vendredi 17 avril, 17h00 La Source Nord
Gratuit – Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T17:00:00+02:00 – 2026-04-17T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T17:00:00+02:00 – 2026-04-17T19:00:00+02:00
Avec les créations Hervé Tullet, Connexion, Art Society, Art challenge et Dessinez, c’est gagné…
La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/472/en-formes-et-en-couleurs-jouer-c-est-de-l-art »}]
En ce mois dédié à Kandinsky, découvrez l’Art et le jeu ! Jeux Kandinsky
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