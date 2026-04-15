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En formes et en couleurs, jouer c’est de l’art !, La Source, Roncq

En formes et en couleurs, jouer c’est de l’art !, La Source, Roncq

En formes et en couleurs, jouer c’est de l’art !, La Source, Roncq vendredi 17 avril 2026.

Lieu : La Source

Adresse : 293 rue de Lille 59223 RONCQ

Ville : 59223 Roncq

Département : Nord

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Tarif : Gratuit - Sur inscription

En formes et en couleurs, jouer c’est de l’art ! Vendredi 17 avril, 17h00 La Source Nord

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T17:00:00+02:00 – 2026-04-17T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T17:00:00+02:00 – 2026-04-17T19:00:00+02:00

Avec les créations Hervé Tullet, Connexion, Art Society, Art challenge et Dessinez, c’est gagné…

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/472/en-formes-et-en-couleurs-jouer-c-est-de-l-art »}]
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