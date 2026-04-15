En formes et en couleurs, jouer c’est de l’art !, La Source, Roncq

En formes et en couleurs, jouer c’est de l’art ! Vendredi 17 avril, 17h00 La Source Nord

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T17:00:00+02:00 – 2026-04-17T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T17:00:00+02:00 – 2026-04-17T19:00:00+02:00

Avec les créations Hervé Tullet, Connexion, Art Society, Art challenge et Dessinez, c’est gagné…

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/472/en-formes-et-en-couleurs-jouer-c-est-de-l-art »}]

En ce mois dédié à Kandinsky, découvrez l’Art et le jeu ! Jeux Kandinsky