En Grande Pompe, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes
samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes
Informations pratiques
En Grande Pompe Samedi 7 novembre, 16h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T16:00:00+01:00 – 2026-11-07T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-07T16:00:00+01:00 – 2026-11-07T17:00:00+01:00
Par la compagnie La Famille Cartophille
La mère de la famille Cartophille aime faire tourner en bourrique la banalité. Dans son boudoir, elle aime manger. Après avoir boulotté tout ce qu’il y avait dans le frigo, elle se rue inévitablement sur la bibliothèque. Une fois les mots, les images dévorés, avalés jusqu’à la couverture, un jus d’histoire coule sur son menton, dégouline sur le tourne-disque, sur le guéridon, derrière l’abat-jour.
À partir de 3 ans
Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Par la compagnie La Famille Cartophille La mère de la famille Cartophille aime faire tourner en bourrique la banalité. Dans son boudoir, elle aime manger.
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