En Grande Pompe, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Informations pratiques

En Grande Pompe Samedi 7 novembre, 16h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T16:00:00+01:00 – 2026-11-07T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-07T16:00:00+01:00 – 2026-11-07T17:00:00+01:00

Par la compagnie La Famille Cartophille

La mère de la famille Cartophille aime faire tourner en bourrique la banalité. Dans son boudoir, elle aime manger. Après avoir boulotté tout ce qu’il y avait dans le frigo, elle se rue inévitablement sur la bibliothèque. Une fois les mots, les images dévorés, avalés jusqu’à la couverture, un jus d’histoire coule sur son menton, dégouline sur le tourne-disque, sur le guéridon, derrière l’abat-jour.

À partir de 3 ans

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Par la compagnie La Famille Cartophille La mère de la famille Cartophille aime faire tourner en bourrique la banalité. Dans son boudoir, elle aime manger.