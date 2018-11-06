En mai, Simone prend son vélo, Le Quillodrome, Espalion

En mai, Simone prend son vélo 6 – 25 mai Le Quillodrome Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T09:30:00+02:00 – 2026-05-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-25T10:00:00+02:00 – 2026-05-25T17:30:00+02:00

« En mai, Simone prend son vélo »

La FDFR12 dans le cadre de l’évènement national « Mai à Vélo », se mobilise pour transformer les habitudes de déplacement sur notre territoire. A travers des valeurs d’éducation populaire, nous souhaitons faire de la mobilité douce un levier de lien social, de santé et de transition écologique.

Nos objectifs principaux :

Eduquer : Rendre l’enfant acteur de sa mobilité et de sa sécurité dans l’espace public.

Rassembler : Tisser des liens intergénérationnels et renforcer la cohésion au sein de la communauté de communes;

Agir : Lutter contre la sédentarité et réduire l’empreinte carbone locale.

Le programme des animations :

6/11/18/25 mai 2026

Semaine 1 : mercredi 6 mai 2026 – 10h-12h

Public : enfants des classes CM1-CM2 – périscolaire

Lieu : La grange ou quillodrome- interieur et extérieur

Atelier pratiques de maniabilité, formation à la sécurité (entretien et circulation)

Semaine 2 et 3 : Lundi 11 et 18 mai 2026 – 8h-9h30/16h30-18h

Public : enfants des classes CM1-CM2 – périscolaire

Lieu : extérieur

Vélobus ou pédibus pour les trajets domicile-école.

Semaine 4 : Lundi 25 mai 2026 – 10h-17h

Public : enfants des classes CM1-CM2 – périscolaire

Lieu : extérieur

« La Grande Boucle de Simone », une journée dfestive sur la voie verte avec un repas partagé « sorti du sac » et des animations autour de jeux en bois.

Une collaboration locale forte

Ce projet est rendu possible grâce à un large réseau de partenaires : club de vélo, association du territoire (foyer rural d’Espalion, centre sociaux, autres associatons) avec le soutien institutionnel de la communauté de commune 3CLT, le Conseil Départemental et mairie.

Inscrivez-vous auprès des Foyers Ruraux de l’Aveyron :

Le Quillodrome Stades 12500 Espalion Espalion 12500 Aveyron Occitanie [{« type »: « email », « value »: « fdfr12@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0565780373 »}] [{« link »: « mailto:fdfr12@gmail.com »}]

« En mai, Simone prend son vélo » Les Foyers ruraux de l’Aveyron s’associent aux acteurs locaux d’Espalion et ses environs pour proposer des rencontres afin de promouvoir une écomobilité citoyenne.