L’Auberge Espalionne Soirée jeux Espalion
L’Auberge Espalionne Soirée jeux Espalion jeudi 7 mai 2026.
Espalion
L’Auberge Espalionne Soirée jeux
5 rue du Docteur Trémolière Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-07
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07 2026-05-19
L’association l’Auberge Espalionne vous invite dans leur locaux pour une soirée jeux !
Le principe?
Chacun amène ses jeux, on lance une table, puis 2 puis…. selon l’affluence!
On découvre des jeux, on propose les siens… il y en a pour tous les goûts! Citadelles, Azul, Code names, Dixit, the game, 6 qui prend, Unanimo, Skull ans roses, Nouvelles contrées, Splendor, la mafia de Cuba, tarot, échecs, bamboleo…
Nouveau ! L’Auberge Espalionne a les siens désormais, la cagnotte nous a permis d’acheter Esquissé, Speed Bac et Tamaloo !
Petit rappel les soirées jeux de l’Auberge, c’est tous les 1ers jeudis et 3èmes mardis de chaque mois (sauf contre-ordre)
N’hésitez pas à vous inviter aux tables, l’idée est d’accueillir les nouveaux joueurs! .
5 rue du Docteur Trémolière Espalion 12500 Aveyron Occitanie contact@laubergeespalionne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Auberge Espalionne association invites you to their premises for a games evening!
L’événement L’Auberge Espalionne Soirée jeux Espalion a été mis à jour le 2026-05-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Espalion (Aveyron)
- En mai, Simone prend son vélo, Le Quillodrome, Espalion 6 mai 2026
- Ciné-papote Urchin de Harris Dickinson Espalion 12 mai 2026
- Flaujac: Nettoyage de Printemps Foyer Rural de Flaujac Espalion 30 mai 2026
- Petit-déjeuner tripoux Espalion 31 mai 2026
- Soirée cabaret Fête des Mères- Cancan Paris Show Espalion 31 mai 2026