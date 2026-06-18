En Mode Festi Théatre de verdure Centre Omnisport Vichy-Bellerive Bellerive-sur-Allier

Bellerive-sur-Allier

En Mode Festi

Théatre de verdure Centre Omnisport Vichy-Bellerive Avenue de l’Europe Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 24 – 24 – 58 EUR

1 jours à pass 3 jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 17:00:00

fin : 2026-07-13 00:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Seconde année pour ce festival de musique actuelle, en extérieur et sur 3 jours !

Le Festival Le Théâtre de Verdure EN MODE FESTi ! est presque devenu l’événement musical incontournable de l’été à Vichy.

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Théatre de verdure Centre Omnisport Vichy-Bellerive Avenue de l’Europe Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@enmodefesti.fr

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English :

This is the second year for this contemporary music festival, held outdoors over three days!

The “Le Théâtre de Verdure EN MODE FESTi!” Festival has almost become the must-see musical event of the summer in Vichy.

L’événement En Mode Festi Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations