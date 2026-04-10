En mouvements ! stage de danse Swing L’Archipel Parthenay
En mouvements ! stage de danse Swing L’Archipel Parthenay dimanche 10 mai 2026.
Parthenay
En mouvements ! stage de danse Swing
L’Archipel 7 Rue de la Citadelle Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:00:00
fin : 2026-05-10 16:30:00
Date(s) :
2026-05-10
Tout au long de l’année 2026, la compagnie need vous invite à explorer le mouvement sous toutes ses formes à Parthenay.
Au programme des stages immersifs de 5 heures, pensés comme de véritables plongées dans chaque univers artistique.
Et le 10 mai 2026 nous vous proposons un stage de Swing animé par Franziska Fiedler.
Elle danse depuis toujours et découvre le Swing en 2013, une rencontre décisive. Passionnée par le Jazz, elle explore depuis cette danse vivante faite de rythme, de groove et d’improvisation. À travers son enseignement, elle invite chacun·e à développer une expression personnelle, créative et musicale.
Que vous soyez danseur·se confirmé·e, amateur·rice curieux·se ou simplement en quête de nouvelles sensations, ces stages sont conçus comme des espaces de partage, de transmission et de recherche corporelle. .
L’Archipel 7 Rue de la Citadelle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine production.compagnieneed@gmail.com
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English : En mouvements ! stage de danse Swing
L’événement En mouvements ! stage de danse Swing Parthenay a été mis à jour le 2026-04-11 par CC Parthenay Gâtine
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