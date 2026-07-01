En murmure Notre-Dame de Mouthier-le-Vieillard Poligny
lundi 13 juillet 2026 · Notre-Dame de Mouthier-le-Vieillard · Poligny
Informations pratiques
Poligny
En murmure
Notre-Dame de Mouthier-le-Vieillard 9 Place Notre-Dame Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-08-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-03 2026-08-04
Exposition dans la plus ancienne église de Poligny, ouverte exceptionnellement au public.
Souvenir amical et calligraphique de Jo Bardoux (1977-2024)
Organisateur Comité de Sauvegarde de Mouthier-le-Viellard .
Notre-Dame de Mouthier-le-Vieillard 9 Place Notre-Dame Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 40 66 14 mouthier.vieillard@orange.fr
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English : En murmure
L’événement En murmure Poligny a été mis à jour le 2026-06-29 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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