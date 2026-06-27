En passant Goldman Espace Georges Brassens Feytiat Rue Frédéric Legrand Feytiat
vendredi 19 mars 2027 · Rue Frédéric Legrand · Feytiat
Informations pratiques
Feytiat
En passant Goldman Espace Georges Brassens Feytiat
Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 20:30:00
fin : 2027-03-19 22:30:00
Date(s) :
2027-03-19
Un Spectacle Goldman pas comme les autres retraçant la grande période Pop Rock des années 80-90 ou l’artiste n’hésitait pas à casser les codes de la chanson dite Variété . Encore un matin, Envole moi, Quand la musique est bonne, Compte pas sur moi… Avec plusieurs centaines de concerts à son actif, le groupe En Passant vous propose deux heures de show époustouflant pendant lesquelles vous vibrerez au Son Goldman. En Passant ne demande qu’à s’arrêter chez vous !
Places limitées pour les détenteurs du “passeport culture” à retirer au service culturel pendant les heures
d’ouverture. .
Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 18 culture@ville-feytiat.fr
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English : En passant Goldman Espace Georges Brassens Feytiat
L’événement En passant Goldman Espace Georges Brassens Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole
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