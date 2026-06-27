En passant Goldman Espace Georges Brassens Feytiat Rue Frédéric Legrand Feytiat

Informations pratiques

Feytiat

En passant Goldman Espace Georges Brassens Feytiat

Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-19 20:30:00

fin : 2027-03-19 22:30:00

Date(s) :

2027-03-19

Un Spectacle Goldman pas comme les autres retraçant la grande période Pop Rock des années 80-90 ou l’artiste n’hésitait pas à casser les codes de la chanson dite Variété . Encore un matin, Envole moi, Quand la musique est bonne, Compte pas sur moi… Avec plusieurs centaines de concerts à son actif, le groupe En Passant vous propose deux heures de show époustouflant pendant lesquelles vous vibrerez au Son Goldman. En Passant ne demande qu’à s’arrêter chez vous !

Places limitées pour les détenteurs du “passeport culture” à retirer au service culturel pendant les heures

d’ouverture. .

Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 18 culture@ville-feytiat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : En passant Goldman Espace Georges Brassens Feytiat

L’événement En passant Goldman Espace Georges Brassens Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole