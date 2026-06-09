En quête à l’Abbaye Abbaye de Graville Le Havre samedi 4 juillet 2026.

Le Havre

En quête à l’Abbaye

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04 13:45:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Explore librement les salles du musées grâce à un parcours en autonomie. Enigmes, jeux et coups d’œil avisés te permettront d’en apprendre davantage sur l’histoire des lieux et de ses collections.

Du mercredi au dimanche de 13h45 à 18h00

Durée 45 min

À partir de 8 ans

Réservation obligatoire .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

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English : En quête à l’Abbaye

L’événement En quête à l’Abbaye Le Havre a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie