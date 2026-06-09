En quête à l’Abbaye Abbaye de Graville Le Havre
En quête à l’Abbaye Abbaye de Graville Le Havre samedi 4 juillet 2026.
Le Havre
En quête à l’Abbaye
Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04 13:45:00
fin : 2026-08-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Explore librement les salles du musées grâce à un parcours en autonomie. Enigmes, jeux et coups d’œil avisés te permettront d’en apprendre davantage sur l’histoire des lieux et de ses collections.
Du mercredi au dimanche de 13h45 à 18h00
Durée 45 min
À partir de 8 ans
Réservation obligatoire .
Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00
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English : En quête à l’Abbaye
L’événement En quête à l’Abbaye Le Havre a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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