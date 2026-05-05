En Quête de Sens : Alban Lemasson et Maël Leroux, Le Diapason – Campus Beaulieu, Rennes

En Quête de Sens : Alban Lemasson et Maël Leroux Jeudi 21 mai, 18h30 Le Diapason – Campus Beaulieu Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T18:30:00+02:00 – 2026-05-21T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-21T18:30:00+02:00 – 2026-05-21T20:30:00+02:00

Alban Lemasson et Maël Leroux (éthologie animale et humaine) sont les invités du cycle de conférences En Quête de Sens, autour de leur ouvrage “Quand les animaux prennent la parole” (2025, Apogée).

Depuis le XXe siècle, les éthologues ( K. Lorenz, J. Goodall, F de Waal, etc.) révisent nos a priori sur les animaux qu’on préférerait croire « bêtes » pour conforter les privilèges humains.

Dans Quand les animaux prennent la parole! Alban Lemasson et Maël Leroux décodent les capacités langagières animales et montrent qu’elles sont associées à des comportements sociaux plus complexes qu’on ne le croit; culture, syntaxe, mimétisme leur appartiennent bien.

Les étudiants du CPES SEnS échangeront avec les scientifiques sur les étonnantes découvertes révélées par leurs études de terrain et sur la spécificité de leur discipline: l’éthologie animale et humaine.

► Jeudi 21 mai à 18h30 au Diapason

Gratuit > Réservation conseillée

Le Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures (CPES) SEnS est une formation sélective en trois ans, co-portée par l’ENS Rennes, l’Université de Rennes et le lycée Chateaubriand.

Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Rennes 35042 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne https://siuaps.univ-rennes.fr/les-installations-sportives [{« link »: « https://www.billetweb.fr/en-quete-de-sens-3 »}]

Rencontre avec Alban Lemasson et Maël Leroux (éthologie animale et humaine) autour de leur ouvrage “Quand les animaux prennent la parole”. Science Éthologie

Alban Lemasson