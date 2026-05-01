Charleville-Mézières

En roue libre

Square Bayard Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Charleville-Mézières met le vélo à l’honneur le dimanche 31 mai 2026 à l’occasion de la 6ème édition de l’événement En roue libre. Une journée festive, engagée, conviviale autour des mobilités actives ! Près d’une quarantaine d’animations rythmeront la journée : vélorution, grande bourse avec plus de 200 vélos à la vente, ateliers de réparation et de réemploi, fabrication de porte-vélos en bois, essais de vélos à assistance électrique et de vélos cargo, séance collective de biking (RPM), lectures de littérature jeunesse et vente d’ouvrages engagés, olympiades, découverte d’outils de cartographie en ligne, présentation du réseau des voies vertes des Ardennes, piste éducative ou encore randonnées.

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Square Bayard Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 7 66 35 37 73 contact@mavilleavelo08.f

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English :

Charleville-Mézières puts the spotlight on cycling on Sunday, May 31, 2026, with the 6th edition of the En roue libre event. A festive, committed and friendly day of active mobility! Nearly forty events will punctuate the day, including a velorution, a bike market with over 200 bikes for sale, repair and reuse workshops, wooden bike racks, electric-assist and cargo bike trials, a group biking session (RPM), children?s literature readings and sales of committed works, an olympiad, online mapping tools, a presentation of the Ardennes greenways network, an educational trail and hikes.

L’événement En roue libre Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-05-18 par Ardennes Tourisme