EN ROUE LIBRE — Soirée Slam & Poésie Saint-Thurial
EN ROUE LIBRE — Soirée Slam & Poésie Saint-Thurial samedi 16 mai 2026.
Saint-Thurial
EN ROUE LIBRE — Soirée Slam & Poésie
6 Rue de l’Église Saint-Thurial Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16 22:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Popote & Papote accueille EN ROUE LIBRE, le stage de slam à vélo mené par l’association Le Tirelarigot !
18h00 — Atelier slam ouvert à toutes et tous (durée 1h)
Un moment pour jouer avec les mots, la voix et le rythme… sans pression, en liberté totale.
20h00 — Soirée slam & scène ouverte
Textes engagés, poétiques, drôles ou sensibles la scène est à vous, que vous soyez habitué·e ou simple curieux·se.
Entrée gratuite avec consommation sur place. .
6 Rue de l’Église Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 11 51 87
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English :
L’événement EN ROUE LIBRE — Soirée Slam & Poésie Saint-Thurial a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Brocéliande
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