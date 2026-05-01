Saint-Thurial

EN ROUE LIBRE — Soirée Slam & Poésie

6 Rue de l’Église Saint-Thurial Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16 22:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Popote & Papote accueille EN ROUE LIBRE, le stage de slam à vélo mené par l’association Le Tirelarigot !

18h00 — Atelier slam ouvert à toutes et tous (durée 1h)

Un moment pour jouer avec les mots, la voix et le rythme… sans pression, en liberté totale.

20h00 — Soirée slam & scène ouverte

Textes engagés, poétiques, drôles ou sensibles la scène est à vous, que vous soyez habitué·e ou simple curieux·se.

Entrée gratuite avec consommation sur place. .

6 Rue de l’Église Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 11 51 87

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English :

L’événement EN ROUE LIBRE — Soirée Slam & Poésie Saint-Thurial a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Brocéliande