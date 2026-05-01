Saint-Thurial

La Quête de Nayla Lecture, Echange et grignotages

12 Rue de l’Église Saint-Thurial Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 16:00:00

fin : 2026-05-20 18:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Et si vous laissiez parler votre imagination ?

Plongez dans un atelier d’écriture inspiré du roman La Quête de Nayla de Nad Dubrège, le mercredi 20 Mai de 16h à 18h à la Médiathèque de Saint-Thurial.

Prolongez ensuite l’expérience dans une ambiance conviviale avec lecture, échanges, dédicace et moment gourmand de 19h à 20h30 chez Popote et Papote.

Un temps unique pour créer, partager et explorer votre univers intérieur, que vous soyez curieux, débutant ou passionné d’écriture !

Petite restauration (payante) aux saveurs du Liban sur place.

Places limitées pensez à réserver !

Inscription à l’atelier d’écriture mediathequestthurial@free.fr ou directement sur place aux horaires d’ouverture

Inscription au temps d’échange auprès de Popote & Papote au 06 52 11 51 87 .

12 Rue de l’Église Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 11 51 87

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English :

L’événement La Quête de Nayla Lecture, Echange et grignotages Saint-Thurial a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Brocéliande