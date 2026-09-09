En route pour la Lune, la Terre en tête, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

En route pour la Lune, la Terre en tête Mercredi 7 octobre, 16h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T16:00:00+02:00 – 2026-10-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-07T16:00:00+02:00 – 2026-10-07T17:30:00+02:00

Lors du dernier voyage pour la Lune en décembre 1972, l’équipage d’Apollo 17 prend le célèbre cliché Blue Marble sur le film nommé NN (November November). Première image de la Terre parfaitement ronde, elle impacte profondément et pour longtemps notre imaginaire commun. Ce récit documenté nous fait découvrir l’histoire conjointe des missions lunaires et du développement de la photographie spatiale et nous projette aux côtés des astronautes-photographes de la mission Apollo 17.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/452

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/452 »}]

Avec Alexandre Chollier, géographe genevois, enseignant et directeur de la collection « géographie(s) » aux Éditions Héros-Limite.

© « En route pour la Lune, la Terre en tête », Alexandre Chollier, 1972, ed. La Baconnière