En route ! Spectacle de contes pour adultes en enfants à partir de 7 ans Ancienne prison Jacques Cartier Rennes
En route ! Spectacle de contes pour adultes en enfants à partir de 7 ans Ancienne prison Jacques Cartier Rennes samedi 4 juillet 2026.
En route ! Spectacle de contes pour adultes en enfants à partir de 7 ans Ancienne prison Jacques Cartier Rennes Samedi 4 juillet, 18h00 Ille-et-Vilaine
tarif libre
En route ! Contes pour adultes et grands enfants (7 ans et +) De chemins buissonniers et voyages insolites, suivez les conteurs dans des récits fantastiques, diaboliques ou magiques.
En route !
———-
Un spectacle de conte, avec beaucoup d’imaginaire et un brin de magie pour les adultes et les enfants de plus de 7 ans.
De chemins buissonniers et voyages insolites, laissez-vous emporter par des récits fantastiques, diaboliques ou magiques.
1h15 d’évasion, sans quitter la prison – Prison J. Cartier dans la Cours aux Fleurs.
Par les Tisseurs de contes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-04T19:15:00.000+02:00
1
Ancienne prison Jacques Cartier 56 boulevard Jacques Cartier Sud-Gare Rennes 35032 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Carrières scientifiques : all you want to know OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes 19 juin 2026
- Exposition « Le complexe des flûtes sacrées » Basalt Rennes 19 juin 2026
- Le complexe des flûtes sacrées Basalt Rennes 19 juin 2026
- Vide garage La Ferme de la Harpe Rennes 19 juin 2026
- Café Santé » Vivre avec le soleil » EPI des Longs Champs Rennes 19 juin 2026