En route ! Spectacle de contes pour adultes en enfants à partir de 7 ans Ancienne prison Jacques Cartier Rennes samedi 4 juillet 2026.

En route ! Spectacle de contes pour adultes en enfants à partir de 7 ans Ancienne prison Jacques Cartier Rennes Samedi 4 juillet, 18h00 Ille-et-Vilaine

tarif libre

En route ! Contes pour adultes et grands enfants (7 ans et +) De chemins buissonniers et voyages insolites, suivez les conteurs dans des récits fantastiques, diaboliques ou magiques.

En route !

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Un spectacle de conte, avec beaucoup d’imaginaire et un brin de magie pour les adultes et les enfants de plus de 7 ans.

De chemins buissonniers et voyages insolites, laissez-vous emporter par des récits fantastiques, diaboliques ou magiques.

1h15 d’évasion, sans quitter la prison – Prison J. Cartier dans la Cours aux Fleurs.

Par les Tisseurs de contes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-04T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-04T19:15:00.000+02:00

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Ancienne prison Jacques Cartier 56 boulevard Jacques Cartier Sud-Gare Rennes 35032 Ille-et-Vilaine



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