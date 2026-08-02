En route vers le CREAT Espace seniors Nantes Sud Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-09 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit Inscription obligatoire Senior – Age maximum : 99

Une visite guidée et collective pour découvrir les très nombreuses aides techniques proposées par le CreAT – Centre de ressources et d’expertise en aides techniques et animée par ses ergothérapeutes sur place.C’et aussi l’occasion d’exposer sa situation dans son logement et ses questions.Chaque visite est programmée sur l’année au départ des espaces seniors pour chaque quartier nantais en minibus avec des accompagnateurs mobilités de la DPVA .Il faut compter une demie journée entre le départ et le retour

Espace seniors Nantes Sud Nantes 44202

07 65 18 23 81



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