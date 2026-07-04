Informations pratiques

Vallenay

En route vers le numérique Vallenay

70 Chemin du Stade Vallenay Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-17 14:00:00

fin : 2026-11-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15 2026-11-05 2026-11-12 2026-11-19

Rejoignez ces séances collectives et gratuites pour vous permettre d’utiliser sereinement les outils informatiques. Ateliers sur inscription et réservés aux 60 ans et plus.

Niveau débutant à intermédiaire, profitez de ces séances gratuites vous permettant d’approcher plus sereinement toutes vos démarches en ligne utilisation des messageries et réseaux sociaux, démarches administratives en ligne (impôt, sécurité sociale…), sécurité sur internet… Utilisez vos connaissances grâce aux exercices pratiques sous la supervision d’un animateur numérique qui vous épaule lors de ces 2h30 de sessions numérique. .

70 Chemin du Stade Vallenay 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 62 74 secretariat@mairie-vallenay.fr

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English :

Join these free group sessions to learn how to use computer tools with confidence. Workshops require registration and are open only to people aged 60 and older.

L’événement En route vers le numérique Vallenay Vallenay a été mis à jour le 2026-07-04 par OT LIGNIERES