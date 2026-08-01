Informations pratiques

Vallenay

Pièce de boeuf à la plancha avec l’Ard de la Bouche Rit

Place Bascoulard Vallenay Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

L’ard de la bouche rit vous propose de partager une pièce de bœuf à la plancha. C’est une occasion pour échanger avec votre commerçant dans une ambiance conviviale et folklorique.

En famille, entre amis, et pourquoi pas entre voisins, la boucherie de Vallenay vous propose de savourez une pièce de bœuf à la plancha, dès midi sur la place du village. A cette occasion, rencontrez Eric Plault et son équipe qui se feront une joie de vous servir et de partager ce moment de convivialité. Réservation recommandée. Buvette sur place. 25 .

Place Bascoulard Vallenay 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 30 16 44 74

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English :

L’ard de la bouche rit invites you to enjoy a piece of beef à la plancha. It’s a chance to chat with your shopkeeper in a friendly, traditional atmosphere.

L’événement Pièce de boeuf à la plancha avec l’Ard de la Bouche Rit Vallenay a été mis à jour le 2026-08-06 par OT LIGNIERES