Fête nationale à Vallenay Vallenay
Fête nationale à Vallenay Vallenay lundi 13 juillet 2026.
Vallenay
Fête nationale à Vallenay
Stade Vallenay Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Retrouvez la fête nationale le 13 Juillet à Vallenay !
Au programme de cette fête nationale buvette et restauration sur place dès 19h30 avec l’ard de la bouche rit et le food-truck berry truck accompagné du groupe Nash. Après la retraite aux flambeaux, profitez du feu d’artifice dès 22h30 suivi d’une animation DJ pour clôre cette journée festive. .
Stade Vallenay 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 62 74
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English :
Join the fête nationale on July 13 in Vallenay!
L’événement Fête nationale à Vallenay Vallenay a été mis à jour le 2026-06-17 par OT LIGNIERES