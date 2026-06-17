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Fête nationale à Vallenay Vallenay

Fête nationale à Vallenay Vallenay

Fête nationale à Vallenay Vallenay lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Stade

Ville : 18190 Vallenay

Département : Cher

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Tarif : Gratuit

Vallenay

Fête nationale à Vallenay

Stade Vallenay Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Retrouvez la fête nationale le 13 Juillet à Vallenay !
Au programme de cette fête nationale buvette et restauration sur place dès 19h30 avec l’ard de la bouche rit et le food-truck berry truck accompagné du groupe Nash. Après la retraite aux flambeaux, profitez du feu d’artifice dès 22h30 suivi d’une animation DJ pour clôre cette journée festive.   .

Stade Vallenay 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 62 74 

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English :

Join the fête nationale on July 13 in Vallenay!

L’événement Fête nationale à Vallenay Vallenay a été mis à jour le 2026-06-17 par OT LIGNIERES