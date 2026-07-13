Informations pratiques

Vallenay

Nettoyons la nature Vallenay

Cour de l’école Vallenay Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 09:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Retroussez vos manches et rejoignez cette opération éco-citoyenne proposée par la mairie de Vallenay pour nettoyer les rues et entretenir l’environnement. Cette opération est ouverte à tous, pensez simplement à vous inscrire et à apporter votre gilet fluo.

Une opération nettoyage des rues et de l’environnement. L’inscription se fait en mairie avant le mardi 21 septembre. Les gants et les sacs poubelles sont fournis. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Un casse-croute vous sera offert par la mairie. .

Cour de l’école Vallenay 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 62 74 secretariat@mairie-vallenay.fr

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English :

Roll up your sleeves and join this eco-citizen operation proposed by the Vallenay town council to clean up the streets and maintain the environment. This operation is open to all, so just remember to sign up and bring your fluorescent vest.

L’événement Nettoyons la nature Vallenay Vallenay a été mis à jour le 2026-08-10 par OT LIGNIERES