Informations pratiques

Vallenay

Fête à Vallenay

Stade Vallenay Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

En raison de son report, la Fête Nationale se tiens le 19 septembre à Vallenay. Et surtout, l’ensemble des festivités sont maintenues pour partager un moment festif et convivial !

Au programme de cette belle journée, partagez un moment convivial autour de la restauration assurée par l’ard de la bouche rit et le food-truck berry truck , profitez du concert assuré par le groupe Nash. Après la retraite aux flambeaux, profitez du feu d’artifice dès 22h30 suivi d’une animation DJ pour clôre cette journée festive. .

Stade Vallenay 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 62 74

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English :

Due to its postponement, the National Festival will be held on September 19 in Vallenay. And most importantly, all the festivities will go ahead as planned so we can enjoy a festive and friendly celebration together!

L’événement Fête à Vallenay Vallenay a été mis à jour le 2026-07-31 par OT LIGNIERES