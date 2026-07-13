Fête à Vallenay Vallenay
samedi 19 septembre 2026 · Vallenay
Informations pratiques
Vallenay
Fête à Vallenay
Stade Vallenay Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
En raison de son report, la Fête Nationale se tiens le 19 septembre à Vallenay. Et surtout, l’ensemble des festivités sont maintenues pour partager un moment festif et convivial !
Au programme de cette belle journée, partagez un moment convivial autour de la restauration assurée par l’ard de la bouche rit et le food-truck berry truck , profitez du concert assuré par le groupe Nash. Après la retraite aux flambeaux, profitez du feu d’artifice dès 22h30 suivi d’une animation DJ pour clôre cette journée festive. .
Stade Vallenay 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 63 62 74
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English :
Due to its postponement, the National Festival will be held on September 19 in Vallenay. And most importantly, all the festivities will go ahead as planned so we can enjoy a festive and friendly celebration together!
L’événement Fête à Vallenay Vallenay a été mis à jour le 2026-07-31 par OT LIGNIERES
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