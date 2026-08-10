Informations pratiques

Canet-en-Roussillon

EN THÉRAPIE

3 Rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 30 – 30 –

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-03 20:30:00

fin : 2027-03-03 22:30:00

Date(s) :

2027-03-03

Adaptation théâtrale et dialogues de François Pérache librement inspire de la série “Betipul” créée par Hagai Lévi, Ori Sivan et Nir Bergman, avec Francis Huster dans un rôle à contre courant !

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3 Rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 60

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English :

Theatrical adaptation and dialogue by François Pérache, loosely based on the series “Betipul” created by Hagai Levi, Ori Sivan, and Nir Bergman, starring Francis Huster in an unconventional role!

L’événement EN THÉRAPIE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-08-10 par MAIRIE CANET