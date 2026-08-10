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EN THÉRAPIE Canet-en-Roussillon

mercredi 3 mars 2027 · Canet-en-Roussillon

EN THÉRAPIE Canet-en-Roussillon

Informations pratiques

Début
mercredi 3 mars 2027
Fin
mercredi 3 mars 2027
Heure de début
20:30:00
Adresse
3 Rue Joseph Lafon
Ville
66140 Canet-en-Roussillon
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
30 30 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Canet-en-Roussillon

EN THÉRAPIE

3 Rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 30 – 30 –

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-03 20:30:00
fin : 2027-03-03 22:30:00

Date(s) :
2027-03-03

Adaptation théâtrale et dialogues de François Pérache librement inspire de la série “Betipul” créée par Hagai Lévi, Ori Sivan et Nir Bergman, avec Francis Huster dans un rôle à contre courant !
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3 Rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 60 

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English :

Theatrical adaptation and dialogue by François Pérache, loosely based on the series “Betipul” created by Hagai Levi, Ori Sivan, and Nir Bergman, starring Francis Huster in an unconventional role!

L’événement EN THÉRAPIE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-08-10 par MAIRIE CANET

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