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EXPOSITION DU 17/09 AU 08/11 2026: ISABEL MENCION, MATHIEU RENAULT & MARIO DUPONT Canet-en-Roussillon

jeudi 17 septembre 2026 · Canet-en-Roussillon

EXPOSITION DU 17/09 AU 08/11 2026: ISABEL MENCION, MATHIEU RENAULT & MARIO DUPONT Canet-en-Roussillon

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Avenue de Perpignan
Ville
66140 Canet-en-Roussillon
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Canet-en-Roussillon

EXPOSITION DU 17/09 AU 08/11 2026: ISABEL MENCION, MATHIEU RENAULT & MARIO DUPONT

Avenue de Perpignan Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 15:00:00
fin : 2026-11-08 18:00:00

Date(s) :
2026-09-17

ISABEL MENCION, MATHIEU RENAULT & MARIO DUPONT
Du 17/09 au 08/11 2026

• Isabel MENCION est une artiste plasticienne diplômée des B…
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Avenue de Perpignan Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 60 

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ISABEL MENCION, MATHIEU RENAULT & MARIO DUPONT
September 17–November 8, 2026

? Isabel MENCION is a visual artist with a degree from the B…

L’événement EXPOSITION DU 17/09 AU 08/11 2026: ISABEL MENCION, MATHIEU RENAULT & MARIO DUPONT Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-07-24 par MAIRIE CANET

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