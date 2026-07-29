EXPOSITION DU 17/09 AU 08/11 2026: ISABEL MENCION, MATHIEU RENAULT & MARIO DUPONT Canet-en-Roussillon
jeudi 17 septembre 2026 · Canet-en-Roussillon
Informations pratiques
Canet-en-Roussillon
EXPOSITION DU 17/09 AU 08/11 2026: ISABEL MENCION, MATHIEU RENAULT & MARIO DUPONT
Avenue de Perpignan Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 15:00:00
fin : 2026-11-08 18:00:00
Date(s) :
2026-09-17
ISABEL MENCION, MATHIEU RENAULT & MARIO DUPONT
Du 17/09 au 08/11 2026
• Isabel MENCION est une artiste plasticienne diplômée des B…
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Avenue de Perpignan Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 60
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English :
ISABEL MENCION, MATHIEU RENAULT & MARIO DUPONT
September 17–November 8, 2026
? Isabel MENCION is a visual artist with a degree from the B…
L’événement EXPOSITION DU 17/09 AU 08/11 2026: ISABEL MENCION, MATHIEU RENAULT & MARIO DUPONT Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-07-24 par MAIRIE CANET
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