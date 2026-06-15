Vierzon

En week-end avec Mikrokosmos

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Atelier jeune pousse, atelier en famille, conte autour de la musique, ateliers autour de la voix et de sa découverte, création d’un Chœur éphémère qui fera la 1ère partie du concert le 29 novembre, répétitions de septembre à novembre selon un calendrier à définir. Inscription ouverte à tous auprès de Mikrokosmos. .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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English :

L’événement En week-end avec Mikrokosmos Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON