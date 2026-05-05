Encadrement d’art découverte MJC Héritan Mâcon
Encadrement d’art découverte MJC Héritan Mâcon jeudi 4 juin 2026.
Mâcon
Encadrement d’art découverte
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 14:00:00
fin : 2026-06-04 18:00:00
Date(s) :
2026-06-04
L’encadrement d’art est l’art de mettre en valeur des œuvres et objets tels que peintures, photographies ou aquarelles. Cette technique permet de sublimer vos souvenirs et d’apporter une touche personnelle à votre intérieur. Grâce à un jeu de formes géométriques, de papiers et de techniques variées, chaque image devient une pièce unique, reflétant votre attachement et votre sensibilité artistique.
Animé par Animé par Martine Quiles, passionnée d’encadrement d’art avec plusieurs années d’expérience. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Encadrement d’art découverte
L’événement Encadrement d’art découverte Mâcon a été mis à jour le 2026-05-05 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
À voir aussi à Mâcon (Saône-et-Loire)
- Les Créations Recyclées Quai Lamartine Mâcon 20 mai 2026
- ANTHONY KAVANAGH LE DESTINO Macon 21 mai 2026
- ROMANÉE + EUGÈNE dj set en partenariat l’association DUCH La Cave a Musique Mâcon 21 mai 2026
- Pilates & Yoga sur chaises MJC Héritan Mâcon 22 mai 2026
- RUN&FEST PLEIN AIR – LA GRISIERE – MACON Macon 23 mai 2026