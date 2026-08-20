AGENDA · Cournon-d'Auvergne
Encore ! une histoire – multilingue, Médiathèque Hugo Pratt, Cournon-d’Auvergne
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Hugo Pratt · Cournon-d'Auvergne
Informations pratiques
Encore ! une histoire – multilingue Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Hugo Pratt Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Les bibliothécaires vous invitent à voyager à travers la lecture de contes du monde entier.
Médiathèque Hugo Pratt 1 rue PIERRE JACQUET 63800 Cournon-d’Auvergne Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473983500 https://bibliotheques-clermontmetropole.eu/
Biblis en folie 2026
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