Enduro du canal La Guerche-sur-l’Aubois

Enduro du canal

27 Rue du Lieutenant Petit La Guerche-sur-l’Aubois Cher

Tarif : 200 – 200 – EUR
200
Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-12

2026-04-09

Plus de 7 000 € de lots à gagner !
▪️ Dont 2 chariots électriques d’une valeur de 1 200 € chacun
▪️ Tombola avec un biwy d’une valeur de plus de 800 €

Buvette sur place
Repas livré sur le poste

Dossier d’inscription disponible sur notre Facebook Couvache Carpe Club
Inscription 200 € 200  .

27 Rue du Lieutenant Petit La Guerche-sur-l’Aubois 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 7 57 43 72 43 

