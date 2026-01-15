Enduro du Lion Belfort
L’Enduro du Lion est une course de VTT sensationnelle qui vous fera découvrir les forêts verdoyantes du Salbert en terminant par une descente vertigineuse depuis le sommet de la Citadelle.
5 départs dont 4 courses au sommet du Salbert et une course à couper le souffle, au coeur de la Citadelle.
Souriez, vous êtes flashés ! Soyez le plus rapide lors du challenge radar.
À l’occasion de ce 10 ème anniversaire, une spéciale supplémentaire aura lieu dans la Citadelle le samedi après-midi et un grand concert rock le soir. .
