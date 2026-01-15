Enduro du Lion

Belfort Territoire de Belfort

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

2026-04-25

L’Enduro du Lion est une course de VTT sensationnelle qui vous fera découvrir les forêts verdoyantes du Salbert en terminant par une descente vertigineuse depuis le sommet de la Citadelle.

5 départs dont 4 courses au sommet du Salbert et une course à couper le souffle, au coeur de la Citadelle.

Souriez, vous êtes flashés ! Soyez le plus rapide lors du challenge radar.

À l’occasion de ce 10 ème anniversaire, une spéciale supplémentaire aura lieu dans la Citadelle le samedi après-midi et un grand concert rock le soir. .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

English : Enduro du Lion

