Enfantines, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes

Informations pratiques

Enfantines Samedi 3 octobre, 11h00 Bibliothèque Erdre-Batignolles Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Lectures d’albums à partir de 18 mois

Bibliothèque Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire

Lectures d’albums à partir de 18 mois