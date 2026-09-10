AGENDA · Nantes99vues
Enfantines Médiathèque Floresca Guépin Nantes
mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-07 10:30 –
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99
Lectures d’albums à partir de 18 mois
Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/
Afficher la carte du lieu Médiathèque Floresca Guépin et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Expo photo : (Au) revoir photographie – Israel Ariño, Centre Claude Cahun, Nantes 10 septembre 2026
- (Au) revoir photographie, exposition monographique d’Israel Arino, Centre Claude Cahun, Nantes 10 septembre 2026
- Ouverture publique, Libre Usine (La), Nantes 10 septembre 2026
- Forum des activités, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes 10 septembre 2026
- Quel soutien à une éducation de qualité au niveau européen, avec l’appui du réseau Eurydice ?, Cosmopolis, Nantes 10 septembre 2026