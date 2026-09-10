AGENDA · Nantes
Enfantines, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes
mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes
Informations pratiques
Enfantines Mercredi 7 octobre, 10h30 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T10:30:00+02:00 – 2026-10-07T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-07T10:30:00+02:00 – 2026-10-07T11:30:00+02:00
Lectures d’albums à partir de 18 mois
Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lectures d’albums à partir de 18 mois
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