Enfantines, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Informations pratiques

Enfantines Samedi 17 octobre, 11h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Lectures d’albums à partir de 18 mois

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Lectures d’albums à partir de 18 mois