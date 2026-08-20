UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes

Enfantines, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes

Enfantines, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Floresca Guépin
Adresse
15 rue de la Haluchère
Ville
44319 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Enfantines Samedi 17 octobre, 11h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T11:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Lectures d’albums à partir de 18 mois

Médiathèque Floresca Guépin 15 rue de la Haluchère Nantes 44319 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lectures d’albums à partir de 18 mois

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)